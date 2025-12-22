川崎フロンターレは12月22日、清水エスパルスの山原怜音を完全移籍で獲得したことを発表した。26歳のDFは、筑波大を卒業後の2022年に清水に加入。１年目から出番を得て、主要メンバーとして活躍。2025シーズンは30試合に出場し、１ゴールをマークした。今回の移籍にあたり、山原は川崎の公式サイトで以下のとおりコメントした。「川崎フロンターレに関わるすべての皆様、はじめまして。清水エスパルスから加入することになり