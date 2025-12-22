漫画家の鹿子氏が１１月８日に脈絡膜悪性黒色腫のため亡くなったことが２２日、分かった。３７歳の若さだった。講談社のヤングマガジン編集部が発表した。鹿子氏が漫画担当として連載していた「満州アヘンスクワッド」の公式Ｘには「『満州アヘンスクワッド』の漫画担当である鹿子先生が２０２５年１１月８日に脈絡膜悪性黒色腫のためご逝去されました。３７歳でした。鹿子先生の素晴らしいご活躍に感謝と敬意を表すると共に、