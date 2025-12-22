米スポーツ・イラストレイテッド誌（電子版）は２１日（日本時間２２日）、ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す西武の今井達也投手（２７）の「潜在能力に関するリポートはカブスに有利に働く可能性がある」と報じた。今季防御率１・９２、１７８奪三振を記録した右腕は、今オフの投手市場で最も注目される存在の一人であり、来季どこで投げるかという関心は非常に高まっているという。そんな中、早くから獲得候補