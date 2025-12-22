12月22日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、高市内閣について意見を交わした。 横ばいというか高止まり 寺島アナ「今朝は各一般紙が高市内閣の支持率を伝えています。読売新聞、19日から21日に実施した調査で高市