サッカーのフランス・カップで２１日、モナコの日本代表ＭＦ南野拓実（３０）が敵地でのオセール戦で左ヒザを負傷し交代となった。フランスメディア「レキップ」によると、先発出場した南野は、１―１で迎えた前半３６分にヒザが地面に引っかかる形で倒れ込み、数分間動けず。両手で顔を覆ったまま担架で運び出された。試合は２―１で勝利した。同「ニース・マティン」によると、セバスチャン・ポコニョーリ監督は「タキ（南