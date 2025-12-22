俳優の谷原章介が１２日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。村上宗隆選手がホワイトソックスと契約合意したことに「またワールドシリーズチャンピオンに輝かせてくれるかもしれない」と期待をした。番組冒頭で、ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上がホワイトソックスと２年総額３４００万ドル（約５３億７２００万円）で契約合