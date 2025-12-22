レッドソックスが２１日（日本時間２２日）、カージナルスからウィルソン・コントレラス一塁手をトレードで獲得することに合意したことが明らかになった。複数の米メディアが報じた。来季以降２年４１５０万ドル契約をレ軍が負担することになるため、カ軍が８００万ドルを提供し、給与の一部を負担する。レ軍からは右腕Ｈ・ドビンスと若手有望株を放出される。レ軍は１１月２５日に先発右腕Ｓ・グレイもカ軍から獲得しており、