元AKB48・板野友美の妹・成美が、12月21日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。「姉が有名人でよかったこと」について語った。番組は今回、「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」を放送。板野友美の妹・成美は「姉が有名人でよかったこと」として、タワーマンションでの生活を挙げる。大学生の4年間と、姉が結婚するまでの間、姉が一人で住んでいたタワーマンションに居候してい