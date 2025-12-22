クリスマスにもぴったりな「デミグラスシチュー」。牛肉で作るイメージが強いかもしれませんが、お手ごろな鶏もも肉で作ってもおいしいですよ♪市販のデミグラスソース缶詰を使えば、難しいことなし！赤ワインを加えて、リッチな風味のひと皿に仕上げて。『チキンのデミグラスシチュー』のレシピ材料（3〜4人分）鶏もも肉（大）……1枚（約300g）じゃがいも……3個（約450g）玉ねぎ……1個（約200g）にんじん……1本（約150g）