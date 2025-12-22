女優・内田有紀の“20歳年下の妹”澪奈が、12月21日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。姉・有紀の知られざる素顔を暴露した。番組は今回、「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」を放送。内田有紀の“20歳年下の妹”と話題を呼んだ澪奈は、姉・有紀の知られざる素顔を暴露した。潔癖症の姉・有紀の自宅はショールームのようにきれいで、どこに座っていいのか分からないほどだと