ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月22日（月）〜12月28日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【山羊座（やぎ座）】今週は、遊びの予定など盛りだくさん。どれもこれも楽しいひと時を過ごせそうですが、羽目を外しすぎないようにしましょう。ノ