吉田ベーカリー100周年イベントを開催 吉田ベーカリー（香川県坂出市元町）は大正12年（1923年）に創業しました。初代店主が当時、珍しかったパン作りをアメリカで学び、坂出市でパンを焼き始めました。2代目と3代目は坂出高校の購買部や坂出市内の学校給食のパンを焼くなど、地域の子どもたちの「おなかとこころ」を満たしてきました。 2025年12月、現在50代から60代の昔の学生さんに「懐かしい