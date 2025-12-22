債券下落止まらず、長期金利27年ぶり2.07%台、20年債利回り3.0%大台乗せ 日銀の利上げ継続観測と高市政権による財政悪化懸念で債券下落、金利の上昇が止まらず。 2年債利回りは1.10%台に乗せ1997年来高水準、5年債利回りは1.52%と2008年来高水準。10年債利回りは2.07%まで上昇し1999年以来の高水準、20年債利回りは3.0%の大台に乗せた。