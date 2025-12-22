ややドル売り、人民銀が金利据え置きでオフショア人民元7.02台突入 中国人民銀行が事実上の政策金利である最優遇貸出金利（ローンプライムレート）を据え置いた。金利据え置きを受けオフショア人民元が対ドルで上げ幅を拡大。約1年ぶりに1ドル＝7.02元台（ドル安・元高方向）に突入した。 人民元買い・ドル安が他の通貨に波及するも、値動きは限定的。