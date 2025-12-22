東京時間10:26現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝22514.00（+397.00+1.79%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4395.90（+8.60+0.20%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 先週末のNY金先の上昇に加え、円安で円建てのプラス分があり、一気に上昇