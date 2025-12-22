新潟県庁に登庁する花角英世知事＝22日午前東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を巡り、新潟県の地元同意手続きが22日、事実上完了する。新潟県議会は同日午後、11月に容認判断を表明した花角英世知事を信任する付帯決議案などを採決する。知事与党の自民党が議会で単独過半数を占めており可決が確実な情勢だ。花角氏が23日にも国に伝達する見込み。東電は、6号機の原子炉を起動して再稼働させる日程を来年1月20日を軸に調整している。