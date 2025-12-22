大相撲初場所の番付が発表され、ポーズをとる新大関の安青錦＝22日、東京都江東区の安治川部屋新大関安青錦（安治川部屋）は22日、東京都江東区で記者会見した。新番付を手にし「うれしい気持ちはあるが、もう一つ上を目指したい。今まで通りやっていきたい」と心境を語った。新たな看板力士として21日まで行われた冬巡業に参加した。ウクライナ出身で21歳の新鋭は「初日に『新大関』とアナウンスされた時はうれしかった。今ま