【ニューヨーク＝平沢祐】米大リーグのホワイトソックスは２１日、プロ野球のヤクルトからポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）と契約したと発表した。球団公式サイトによると２年総額３４００万ドル（約５３億６０００万円）で、背番号は５に決まった。ア・リーグ中地区のホワイトソックスはワールドシリーズ（ＷＳ）３度制覇の実績があり、２００５年のＷＳ制覇に貢献した井口資仁さん