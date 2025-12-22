アメリカとウクライナはロシアとの和平計画をめぐり、3日間の高官協議を終えました。アメリカ側は「建設的だった」としています。アメリカのウィットコフ特使は21日、「X」への投稿で、19日から南部フロリダ州マイアミで3日間行っていたアメリカとウクライナの高官協議を終えたと明らかにしました。ウィットコフ氏は協議について「建設的だった」としたうえで、▼20項目の和平計画、▼戦闘終結後の各国による安全の保証、▼アメリ