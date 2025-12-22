フィギュアスケートの全日本選手権から一夜明けた２２日、ミラノ・コルティナ五輪代表となった１２選手が都内で取材に応じた。５連覇を果たし、３大会連続の代表権を勝ちとった坂本花織（２５）＝シスメックス＝は、今季に入るまでトリプルアクセルに「一応やってはいたんです」と、挑戦していたことを明かした。今季初戦だった９月の木下杯の直前まで、トリプルアクセルの練習に取り組んでいたという坂本。「今までで一番惜し