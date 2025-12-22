¥â¥Ê¥³¤ÎMFÆîÌîÂó¼Â¤¬21Æü¡¢¥¯¡¼¥×¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ª¥»¡¼¥ëÀï(¡û2-1)¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤âÃ´²Í¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«Ëë¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆîÌî¤ÏÇ¯ÆâºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢Á°È¾30Ê¬²á¤®¤Ëº¸É¨ÉÕ¶á¤òÄË¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¤Ê¤¬¤éÃ´²Í¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥ì¥­¥Ã¥×¡Ù¤Ï