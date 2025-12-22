東京ヴェルディは22日、城福浩監督とMF森田晃樹が契約更新したことを発表した。城福監督は2022年6月から東京Vを率いており、今季はJ1自動残留圏ワーストの17位に終わった。クラブを通じて「様々な難局を乗り越えながら成長していくことが出来れば選手・チームの可能性は無限大だと思っています。J1リーグに居られるからこそ抱ける超野心的な目標を強く認識、皆で共有しながら、チームが一丸となってひとつひとつ前へ進んで行き