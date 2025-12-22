清水エスパルスは22日、DF山原怜音(26)が川崎フロンターレへ完全移籍することを発表した。山原はJFAアカデミー福島U-18から筑波大を経て清水に加入し、J1通算68試合3得点、J2通算53試合4得点を記録。大卒5年目となる来季を前に初の移籍をすることが決まった。両クラブを通じて以下のようにコメントしている。▽清水「清水エスパルスに関わる全ての皆さん、このたび、川崎フロンターレに移籍することになりました。5 年前、当時