ブルックリン・ネッツ vs トロント・ラプターズ日付：2025年12月22日（月）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 96 - 81 トロント・ラプターズ NBAのブルックリン・ネッツ対トロント・ラプターズがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはブルックリン・ネッツがリードし24-18で終了する。