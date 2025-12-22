【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの渡辺翔太が、『美的』2月号SPECIAL EDITON（12月22日発売）の表紙に登場している。渡辺は、読者投票により選ばれた“今年最も輝いている人”に贈られる「ベストビューティ」賞男性部門「美的ベストビューティマン」を受賞。2022年、2023年に続き3度目の受賞となり、ベストビューティマン初の殿堂入りを達成した。 ■「“渡辺といえば美容”というパブリック