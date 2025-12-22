桑原久美子氏参院は22日、2019年の参院選比例代表で日本維新の会から立候補し、今年7月に繰り上げ当選した桑原久美子氏の資産報告書を公開した。桑原氏は7月の参院選には立候補しなかった。資産の内訳は次の通り。（千円台を四捨五入。土地、建物は固定資産税の課税標準額）▽土地741万円▽建物145万円▽有価証券・その他9万円▽有価証券・株券3銘柄300株