ホワイトソックスは２１日（日本時間２２日）にポスティングシステムでメジャー移籍を目指していたヤクルトの村上宗隆内野手（２５）を獲得したと発表した。２年総額３４００万ドル（約５３億６０００万円）で、背番号「５」に決まった。交渉期限が米東部時間２２日午後５時（同２３日午前７時）に迫る中、米メディアは難航を指摘していたが、新天地はシカゴに電撃決着した。村上の移籍先が再建中のホワイトソックスに決まった