スターバックスから、年末年始に向けた新商品となる、玉露を施した抹茶づくしの『玉露抹茶 フラペチーノ®』、『玉露抹茶 ラテ』が発売されます。玉露のまろやかさと上質なお茶の香りの余韻に、ホイップまで抹茶が感じられる抹茶づくしの新商品です。ウィンターシーズンに登場するスタバのビバレッジで使用している抹茶や玉露は、同じ茶の木の葉から初夏の収穫前期に日光を遮って収穫し、最終的な加工方法の違いで、玉露と抹茶