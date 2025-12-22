SEVEN＆EIGHT HOLDINGSが、スマートフォンゲーム『ドット覇道』のiOS事前登録を開始しました。2025年12月末のiOS先行配信に向け、彩墨画とドット絵が融合した独自の芸術的スタイルで描かれる仙侠世界が到来。 SEVEN＆EIGHT HOLDINGS『ドット覇道』 配信予定日：2025年12月末（iOS先行配信）価格：基本プレイ無料配信プラットフォーム：App Store 伝統的な水墨画の美しさと精密なドット絵を掛け合わせた「彩墨