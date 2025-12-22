道南食品が、“北海道生食感チェルシー”の新感覚進化系スイーツとして「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」を新たに発売。北海道エリア限定の土産菓子として、2025年12月15日(月)より新千歳空港で先行発売後、順次道内の販路を拡大する新商品です。 道南食品「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」  発売日：2025年12月15日(月)より順次※新千歳空港 総合土産品