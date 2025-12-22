10年に及ぶ公開交際の末に夫婦の縁を結んだ俳優キム・ウビン（36）とシン・ミナ（41）の結婚式で、韓国の仏教指導者・法輪僧侶が主礼を務めたことが伝えられ、注目を集めている。20日午後、ソウル中区（チュング）の新羅ホテルで行われた2人の結婚式では、法輪僧侶が主礼として立った。祝歌は歌手カーダーガーデンが務め、司会は俳優イ・グァンスが担当した。法輪僧侶は、キム・ウビンがかつて上咽頭がんで闘病していた当時、精神