「週刊ヤングマガジン」（講談社）で連載中の漫画「満州アヘンスクワッド」の作画を担当する漫画家の鹿子（しかこ）さんが死去したと、同誌編集部が22日、公式X（旧ツイッター）で発表した。公式Xでは「『満州アヘンスクワッド』の漫画担当である鹿子先生が2025年11月8日に脈絡膜悪性黒色腫のためご逝去されました。37歳でした」と伝え、「鹿子先生の素晴らしいご活躍に感謝と敬意を表すると共に、心よりご冥福をお祈りいたします