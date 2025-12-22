ティーウェイ航空は、福岡〜済州線を2026年1月16日から期間増便する。現在は火・木・土・日曜の週4往復を運航しており、1月31日まで1日1往復、2月1日から3月28日まで月・水曜を除く週5往復とする。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間は福岡発が1時間10分から1時間15分、釜山発が1時間10分。同路線は、12月20日に開設したばかり。ティーウェイ航空は福岡とソウル/仁川、大邱、清州、釜山、済州を結ぶ5路線を運航してい