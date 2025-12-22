◆クリスマスギフトに添えても。メゾン キツネが手がけるカフェのホリデー限定スイーツ／カフェ キツネ 青山店の「キツネサブレ」画像／キツネサブレ 1個580円文筆家・甲斐みのりさんが特別な日にいただきたいおやつをピックアップ。今回は「カフェ キツネ 青山店」で購入できる「キツネサブレ」と「フォンダンショコラ」をご紹介します。“メリークリスマス”の声が聞こえてきそうな愛らしいスイーツスペシャリティコーヒーを提