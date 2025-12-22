◆猫は歳をとっても可愛くっていいわね、と年齢の変化に悩む女性に、猫がアドバイスをくれて…？／深夜3時のくろねこ喫茶2(2)ねえ、知ってる？真夜中に猫が集まる喫茶店があるんだって。「ねことじいちゃん」作者による書き下ろし連載。◆【第2話-1】｜甘くないグリューワインとシュトレンアレンジ（C）ねこまき（ミューズワーク）／スターツ出版無断転載禁止【1/3ページ】クリスマスの装いの喫茶黒猫。迷い込んだ本日のお客様