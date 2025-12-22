ナイジェリアの大統領報道官は21日、北中部ナイジャ州の学校から11月に連れ去られた子ども130人が解放されたと発表した/Ifeanyi Immanuel BakwenyeAFP/Getty Images/File（CNN）ナイジェリアの大統領報道官は21日、北中部ナイジャ州の学校から11月に連れ去られた子ども130人が解放されたと発表した。これで拉致されていた子どもは全員が解放されたとしている。報道官は同日、「ナイジャ州で拉致された子ども130人が新たに解放され