フリーアナウンサーの馬場典子（51）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。顔を赤らめた”酔い”ショットを公開した。【写真】ご機嫌すぎて猫に!?…にゃんにゃんポーズの馬場典子アナ馬場アナは「ある日二次会で」と書き出すと、「カラオケに行くことになり喜ぶ酔っ払いの図」とつづり、猫ポーズを見せる上機嫌なほろ酔い姿を披露した。この投稿には「出来上がってますね」「可愛過ぎっしょ」「盛り上がってますね」と