¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡âME¡×¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ë¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ê¤É¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£4·î¤Ëºë¶Ì¡¦±ÛÃ«»Ô¤Ç¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çµ¯¤­¤¿Ë½¹Ô»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¤È¤Î¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï4·î29Æü¡¢ºë¶Ì¡¦±ÛÃ«»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤Ë¡£Ê£¿ô¿Í¤ÎÃË¤¬¶¦ËÅ¤·¡¢·ÙÈ÷ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÃËÀ­¡Ê30¡Ë¤ò±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Ê¢Éô¤òÂ­¤ÇÆ§¤ß¤Ä