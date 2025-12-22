福田正博フットボール原論■３月にイングランド代表との対戦が決まったサッカー日本代表。ケガ人の復帰も伝えられるなか、Ｗ杯本番に向けた今後のチーム力アップのポイントは何か。福田正博氏に聞いた。＞＞前編「サッカー日本代表グループリーグ突破の条件は？」【３月にイングランドと対戦】FIFAワールドカップ2026のグループステージの対戦相手が決まり、サッカー日本代表はさっそく本番に向けて動いている。サッカー日本代