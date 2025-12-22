『ぱくぱく ぱんだちゃん』（福音館書店）より刺繍作家juno（ユノ）さんの絵本『ぱくぱく ぱんだちゃん』（福音館書店）が出版されました。既刊『やぎさんのさんぽ』『どこどこ？ ねどこ』とともにギフトボックスに入れた「junoの刺繍絵本 おくりものセット」も発売されています。刺繍で描かれた可憐な花々や、ほわほわの毛が愛らしい動物たちが魅力の3冊。赤ちゃん向けのシンプルな内容ながら、美しい刺繍が大人の読者をも魅了