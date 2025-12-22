くどうれいんさん小さい頃から、歩くのが速かった。「意気込んでいるわけではなくて、どうやらそれが性に合っているっぽいのです」。様々な表現を続けるくどうれいんさんが、エッセー集「もうしばらくは早歩き」（新潮社）を出した。「湯気を食べる」など食のエッセーで人気を集める一方、小説「氷柱（つらら）の声」では芥川賞候補に。今年は、染野太朗さんとの歌集「恋のすべて」も話題になった。そんなくどうさんが、新たな