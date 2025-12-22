BTSのリーダーRMが、所属事務所HYBEに向けて意味深長なメッセージを発した。【写真】RM、“顔出し”家族写真を公開BTSは12月21日、ファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を通じて、グループでのライブ配信を行った。RMは来年の活動計画に言及し、「2026年はBTSの年にしよう。本当に大きなものが来る」と語った。J-HOPEも「2026年は僕たちにとって重要な年だ」と付け加えた。話を続けたRMは、「僕は、会社がもう少し僕たち