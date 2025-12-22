Ｊ１川崎は２２日、来季の新戦力として清水からＤＦ山原怜音（れおん）が完全移籍で加入することが決定したと発表した。サイドバックを務める山原はＪＦＡアカデミーを経て筑波大出身の２６歳。清水では今季３０試合に出場し、１得点。Ｊ１通算６８試合３得点、Ｊ２では５３試合４得点となっている。川崎を通じて「キャリアの中で初めての移籍となりますが、強い覚悟を持ってこのクラブに来ました。日々の積み重ねを大切にし