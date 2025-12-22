日銀本店22日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（380回債、表面利率1.7％）の利回りが上昇し、一時2.085％を付けた。市場関係者によると、1999年2月以来の高い水準。日銀が今後も利上げを継続するとの観測から、国債が売られて利回りが上昇した。国債は売られると価格が下がり、利回りが上がる仕組みだ。長期金利は上昇傾向が続いており、19日には2％台を超えて終値で2.020％を付けていた。日銀は19日に金融政策