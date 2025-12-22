俺はコウジ（36歳）。今日は、子どものユウ（もうすぐ3歳）とダイキ（もうすぐ1歳）の七五三＆誕生日会を開きました。妻のハルナ（29歳）の両親が遠くから来てくれて、ハルナは久しぶりに会えることを楽しみにしていました。それなのに俺の母が台無しにしたととても怒って、悲しそうな顔をしています。母は前から孫より自分優先で、それが当たり前のことだと思っていました。けれど孫を優先する義両親を目の当たりにしたら、自分の