J1アビスパ福岡のDF田代雅也（32）が自身の1年を振り返り、今季印象に残った試合に8月9日のJ1リーグ・アウェー川崎戦（5○2）を挙げた。自身が出なかったこの試合をなぜ選んだのか―。川崎戦は敵地での天皇杯4回戦で、鹿島に延長の末、2―3で敗れてから中2日での試合だった。120分間戦い抜いた田代は川崎戦でベンチスタート。アビスパにとって鬼門と呼ばれてきた?等々力?で戦況を見守っていた。開始直後に先制されたが、相手