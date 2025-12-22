任期満了に伴う静岡県富士市の市長選挙の投開票が12月21日に行われ、新人の金指祐樹さんが、初めての当選を果たしました。 【動画】「富士市を変えてほしいという思いに全力で応える」市長選で金指祐樹氏初当選 4人の選挙戦制す＝静岡・富士市 任期満了に伴う富士市長選挙は、21日に投開票が行われ、新人の金指祐樹さんが初当選を果たしました。 ＜初当選を果たした金指祐樹氏（48）＞ 「しがらみや利権もなく、組織や団体もな