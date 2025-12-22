12月21日午前、静岡県焼津市の交差点で、オートバイと出合い頭に衝突して乗っていた男性にけがをさせ、そのまま走り去った軽乗用車の女がひき逃げなどの疑いで逮捕されました。 過失運転傷害とひき逃げの疑いで逮捕されたのは焼津市本町に住む会社員の女（57）です。警察によりますと、女は21日午前11時頃、焼津市西小川の交差点で軽乗用車を運転中、オートバイと出合い頭に衝突し、オートバイ静岡県吉田町の男