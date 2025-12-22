12月21日午後、静岡県磐田市で妻の顔を殴りけがをさせた疑いでネパール国籍の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、ネパール国籍で磐田市豊岡の工員の男（35）です。警察の調べによりますと、男は21日正午頃、自宅でネパール国籍の妻（39）の顔を殴り、けがをさせた疑いが持たれています。 妻から「夫から殴られてけがをした」と110番通報がありました。 警察の調べに対し、男は容疑を認めてい