国政選挙での惨敗が続く自民党大阪府連。松川るい参院議員が府連会長に就任しました。７月の参院選で自民党は大阪選挙区で公認候補が落選。１９９８年の参院選以来、２７年ぶりに大阪での議席獲得を逃しました。去年１０月の衆院選でも維新に大敗するなど“大阪自民”は国政選挙での惨敗が続いています。去年１２月から府連会長を務めていた青山繁晴参院議員は今年８月に会長を辞任。その後、会長は空席のまま松川るい参院議